3 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебские таможенники пресекли ввоз в Россию крупной партии овощей и фруктов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебской таможне.
Пять фур, перевозивших более 35,5 т плодоовощной продукции - свежих яблок, томатов и пекинской капусты - без фитосанитарных сертификатов, были остановлены вблизи государственной границы в Россонском районе. Машины под управлением граждан России, Беларуси и Азербайджана направлялись в Российскую Федерацию.
"При проведении проверки обнаружено, что на товар отсутствовали необходимые сопроводительные документы, в том числе обязательные при перемещении подкарантинной продукции фитосанитарные сертификаты", - прокомментировали в таможне.
По данным фактам Витебской таможней начаты административные процессы в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП РБ. Водителям грозит штраф в размере до 30 базовых величин (1 БВ - Br24,5).-0-
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