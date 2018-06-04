Во время мониторинга организаций АПК Витебской области возбуждено 10 уголовных дел

4 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Во время мониторинга проведения весенних полевых работ в организациях АПК Витебской области возбуждено 10 уголовных дел, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

С середины марта на территории области выявлено 20 правонарушений по линии борьбы с экономическими преступлениями и уголовного розыска, связанных с проведением весенних полевых работ. Из них половина по фактам разукомплектования, хищения запасных частей к сельхозтехнике, горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений. По пяти уголовным делам, связанных с экономическими преступлениями, мера пресечения не избиралась. По трем двух директоров и водителя задерживали в порядке ст. 108 УПК. Директора КУСХП "Краснополье" и бухгалтера СХФ имени Смирнова арестовали за хищения имущества.

"В рамках проведения мероприятий по предупреждению правонарушений в агропромышленном комплексе РОВД совместно с другими службами профилактики провели 2 тыс. 300 мониторингов условий хранения товарно-материальных ценностей. По результатам проверки в адрес должностных лиц сельхозорганизаций внесены представления об устранении правонарушений. За непринятие мер по ликвидации выявленных недостатков в отношении их составлено 140 протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ст. 24.3 КоАП", - отметил Виталий Сапроненко.

Также в текущем году РОВД проведены проверки несения службы сторожевой охраны организаций АПК, в ходе которых установлены многочисленные факты отсутствия сторожей на рабочем месте. В большинстве случаев они находились на работе в состоянии алкогольного опьянения и были привлечены к административной ответственности. Составлено 175 административных протоколов по ст.10.5 КоАП за хищения в сельхозорганизациях, из них за кражу горючего - 40. Общий литраж изъятого топлива составил 1 тыс. 831 л.

В адрес местных исполнительных и распорядительных органов направлены ходатайства об ограничении времени реализации алкогольной продукции в период проведения весенних полевых работ. По некоторым из них райисполкомами было ограничено время реализации алкогольных напитков.

Кроме того, внесены предложения руководителям сельхозорганизаций по охране мест размещения товарно-материальных ценностей силами подразделений Департамента охраны МВД и оборудованию системами видеонаблюдения предприятия и организации АПК области. Некоторые организации установили камеры видеонаблюдения.-0-