23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП с белорусским туристическим автобусом в Псковской области пострадали 10 человек, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в России.
"Десять пострадавших доставлены в лечебные учреждения. Дипмиссия продолжает отслеживать ситуацию", - проинформировали в посольстве.
Как сообщалось, погибших в ДТП нет. Автобус, в котором находилось 50 человек, среди них 11 детей, столкнулся с легковушкой. Обстоятельства аварии уточняются.-0-
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