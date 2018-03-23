23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП с белорусским туристическим автобусом в Псковской области пострадали 10 человек, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в России.

"Десять пострадавших доставлены в лечебные учреждения. Дипмиссия продолжает отслеживать ситуацию", - проинформировали в посольстве.

Как сообщалось, погибших в ДТП нет. Автобус, в котором находилось 50 человек, среди них 11 детей, столкнулся с легковушкой. Обстоятельства аварии уточняются.-0-