26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель легковушки пострадал при лобовом ДТП в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня около 5.40 на мосту по ул. Железнодорожной. "Водитель автомобиля ВАЗ 2107 не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там легковушка столкнулась с "Пежо", где были водитель и пассажир. В результате аварии водитель ВАЗа получил травмы и был доставлен в больницу", - проинформировали в ГАИ.

На месте аварии работали сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа и специалисты управления Госкомитета судебных экспертиз по Минску.-0-