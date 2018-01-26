26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель легковушки пострадал при лобовом ДТП в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла сегодня около 5.40 на мосту по ул. Железнодорожной. "Водитель автомобиля ВАЗ 2107 не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там легковушка столкнулась с "Пежо", где были водитель и пассажир. В результате аварии водитель ВАЗа получил травмы и был доставлен в больницу", - проинформировали в ГАИ.
На месте аварии работали сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа и специалисты управления Госкомитета судебных экспертиз по Минску.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4507 BYN
|2.452 BYN
|2.46 BYN
|USD
|1.9741 BYN
|1.972 BYN
|1.975 BYN
|RUB
|3.5293 BYN
|3.52 BYN
|3.53 BYN