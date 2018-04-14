Водитель предприятия в Мозырском районе похитил более 900 л топлива

14 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование уголовного дела в отношении водителя одного из предприятий Мозырского района, который обвиняется в хищении топлива и служебном подлоге, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки сотрудников 8-го управления (по Гомельской области) ГУБОПиК МВД Беларуси. "Согласно материалам дела, в 2014-2016 годах обвиняемый совершил хищение путем растраты бензина марки АИ-95 в количестве более 900 л. Обвиняемый использовал закрепленные за ним служебные автомобили в личных целях. И в период нахождения в командировках, и после возвращения из них ездил на служебном транспорте по личным вопросам", - прокомментировала Мария Кривоногова.

Помимо этого, с мая 2014 по август 2015 года обвиняемый умышленно вносил недостоверные сведения в авансовые отчеты о количестве дней пребывания в командировках. В результате ему начислялись командировочные расходы сверх положенного.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч.1, 2 ст.211 (растрата имущества лицом, которому оно вверено) и ч.1 ст.427 (внесение иным уполномоченным лицом заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности) Уголовного кодекса Беларуси.-0-