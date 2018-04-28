28 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Вора декоративных растений задержали в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Водитель транспортного предприятия Гродно решил подзаработать незаконным способом. Молодой человек ездил ночью по пригородным деревням, похищал декоративные растения и вещи.

"В деревне Малая Ольшанка гражданин из дома украл гаечные ключи, удочки, а из незапертых автомобилей - автомагнитолы, колонки, документы. В деревне Стриевка злоумышленник выкопал 17 туй, через неделю в Богушевке украл 12 таких деревьев", - рассказали в пресс-службе УВД. Еще несколько десятков декоративных растений молодой человек выкопал в областном центре по улице Виленской.

Все похищенное планировал реализовать. Однако сделать этого не успел. Подозреваемый задержан, уголовное дело возбуждено по статье "Кража". Часть похищенного изъята.-0-