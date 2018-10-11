Восьмилетний мальчик попал под машину в Гродно

11 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Восьмилетний мальчик попал под колеса автомобиля в Гродно, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла вечером 10 октября на улице Огинского. Мужчина на "Ауди" вез сына из детского сада. "Автомобиль двигался в левой полосе. При приближении к пешеходному переходу водитель заметил двоих детей. Один из них остановился, второй продолжил бежать. Водитель тормозил, уходил в сторону, однако наезда избежать не удалось", - рассказали в ГАИ. Восьмилетнего школьника с многочисленными ранениями госпитализировали.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Выясняется, на какой сигнал светофора двигался автомобиль, была ли возможность у водителя предотвратить ДТП. Также устанавливается, где произошел наезд: на пешеходном переходе или возле него.-0-