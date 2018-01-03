Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, совершившего в новогоднюю ночь ДТП в Поставах

3 января, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя, который совершил пьяное ДТП в новогоднюю ночь в Поставах. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Следователи Поставского РОСК выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое случилось ночью 1 января. Установлено, что в 3.10 мужчина на автомобиле Volvo S80 возле дома №11 по ул.Красноармейской не справился с управлением и столкнулся с машиной Поставского РОЧС "МАЗ-53370АС-5", которая была задействована для блокирования дорожного движения в местах проведения новогодних мероприятий. В результате ДТП ехавшая в Volvo S80 в качестве пассажира супруга водителя получила телесные повреждения и доставлена в хирургическое отделение больницы. Водитель не пострадал. В момент аварии водитель и пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения.

Поставским районным отделом Следственного комитета в отношении 28-летнего водителя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК Беларуси (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую и автотехническую экспертизы, проводят допросы подозреваемого и свидетелей, выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается. -0-