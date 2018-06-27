Выявлен факт криминального банкротства добрушского предприятия

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансовая милиция Гомельской области выявила факт криминального банкротства добрушского предприятия, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Проверочные мероприятия в ООО, зарегистрированном в Добруше, проведены по обращению управляющего в деле об экономической несостоятельности (банкротстве).

Установлено, что руководитель предприятия, зная о наличии более Br150 тыс. долгов перед контрагентами и о неплатежеспособности своего общества, заключил договоры перевода долга, по которым погасил личную задолженность перед лизинговой организацией на сумму более Br16 тыс. В итоге предприятиям-должникам, согласившимся на такой договор, причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

Также руководитель ООО заключил договор, направленный на уменьшение стоимости имущества предприятия, чтобы не возмещать убытки кредиторам. Он реализовал без оплаты своему подконтрольному предприятию оборудование на сумму свыше Br40 тыс.

По результатам проверки Гомельским отделом Следственного комитета в отношении директора ООО возбуждено два уголовных дела: за преднамеренную экономическую несостоятельность (банкротство) и препятствование возмещению убытков кредиторам. Ведется предварительное расследование.-0-