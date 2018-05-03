Вынесен приговор водителю грузовика, совершившему смертельное ДТП на МКАД

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель грузовика приговорен к трем годам лишения свободы за ДТП на МКАД, в результате которого погиб один пассажир, второму причинены тяжкие телесные повреждения, сообщила БЕЛТА помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.

Суд Фрунзенского района Минска признал 31-летнего жителя Новополоцка виновным в нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения. Отбывать наказание он будет в колонии в условиях поселения. Мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

По данным следствия, днем 30 ноября 2017 года 31-летний водитель МАЗа ехал по внешнему кольцу МКАД со стороны улицы Притыцкого в направлении улицы Шаранговича и врезался в стоящий автомобиль "Дачиа". В результате этого легковушка сместилась вперед и въехала в микроавтобус "Пежо", с которым ранее столкнулась. Машины стояли с включенными аварийными сигнализациями, а водители и пассажиры "Дачиа" и "Пежо" при этом находились в автомобилях. От полученных в результате ДТП травм скончался 39-летний пассажир "Дачиа". В микроавтобусе тяжелые повреждения получил 40-летний пассажир. После столкновения МАЗ и "Дачиа" загорелись.

Следователи установили, что водитель грузовика ехал со скоростью около 63 км/ч и мог предотвратить столкновение. По выводам следствия, основная причина аварии - личная невнимательность и недисциплинированность водителя МАЗа. В том числе он пользовался мобильным телефоном за рулем, что отвлекало от должного восприятия и контроля дорожной обстановки и не позволяло своевременно реагировать на ее изменения, несмотря на наличие гарнитуры.-0-