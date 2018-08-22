Задержан мужчина, разыскиваемый за разбойные нападения на минские магазины

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскиваемый за совершение двух разбойных нападений на минские магазины задержан в Воложинском районе. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Им оказался ранее судимый 25-летний мужчина. По месту его жительства обнаружен предмет, похожий на пистолет. Правоохранителям предстоит установить, является ли он оружием и к какой категории относится.

Как сообщалось, 21 июля в милицию поступила информация о хищении Br130 в продуктовом магазине по улице Притыцкого. В руках неустановленного мужчины был предмет, похожий на пистолет. Через несколько дней произошло аналогичное преступление в магазине по улице Лидской. Выяснилось, что к этим разбойным нападениям причастен один и тот же человек.

В настоящее время проводится предварительное расследование.-0-