Задержан мужчина, разыскиваемый за разбойные нападения на минские магазины

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскиваемый за совершение двух разбойных нападений на минские магазины задержан в Воложинском районе. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.
Им оказался ранее судимый 25-летний мужчина. По месту его жительства обнаружен предмет, похожий на пистолет. Правоохранителям предстоит установить, является ли он оружием и к какой категории относится.
Как сообщалось, 21 июля в милицию поступила информация о хищении Br130 в продуктовом магазине по улице Притыцкого. В руках неустановленного мужчины был предмет, похожий на пистолет. Через несколько дней произошло аналогичное преступление в магазине по улице Лидской. Выяснилось, что к этим разбойным нападениям причастен один и тот же человек.
В настоящее время проводится предварительное расследование.-0-
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