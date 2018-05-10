10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями задержан начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Управлением Следственного комитета по Минску на основании материалов, поступивших из УБЭП ГУВД, возбуждено уголовное дело в отношении начальника Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома. "Он подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем причинение существенного вреда государственным интересам. Прокурором санкционировано применение к задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование", - проинформировала Юлия Гончарова.-0-