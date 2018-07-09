9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан поджигатель трех машин в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Мужчина - 38-летний неработающий - задержан сотрудниками уголовного розыска Заводского РУВД Минска. Поджог он совершил в ночь на 7 июля. Его мотивы устанавливаются.

Заводским РОСК в отношении задержанного по факту поджога машин возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.218 УК (умышленное уничтожение либо повреждение имущества). Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

Неизвестный поджег три автомобиля в Минске Инцидент произошел сегодня около 5.40 во дворе жилых домов на ул.Омельянюка.

Как сообщалось, 7 июля в 5.45 поступило сообщение о том, что во дворе на ул.Омельянюка произошло возгорание трех машин. Также на стоянке были разбросаны куриные тушки, свиные уши и языки, денежные купюры, разлиты две банки красной краски. Под каждым поврежденным автомобилем были обнаружены канистры с горючей жидкостью. Еще одна канистра находилась под автомобилем, но она не воспламенилась.-0-