5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан водитель микроавтобуса, который попал в ДТП в Николаевской области. Такая информация размещена на сайте полиции Николаевской области Украины, сообщает БЕЛТА.

"Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter с белорусской регистрацией задержан в порядке ст.208 УПК Украины", - проинформировали в полиции.

Как сообщалось ранее, ДТП произошло утром 4 октября на 290-м км автодороги Одесса-Киев вблизи села Мазурово Кривоозерского района Николаевской области. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter на белорусских номерах столкнулся с грузовым подъемным краном Mitsubishi, который двигался впереди в попутном направлении.

В аварии пострадали семь человек: шестеро граждан Беларуси в возрасте от 43 до 66 лет, в том числе водитель микроавтобуса, а также 30-летний житель Киева. С телесными повреждениями разной степени тяжести они были госпитализированы. Сегодня утром три реанимобиля Гомельской облбольницы отправились в Николаевскую область за пострадавшими в ДТП белорусами. Планируется, что сегодня к вечеру готовых к транспортировке пострадавших доставят в Беларусь.

Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко держит на личном контроле ситуацию с белорусами, пострадавшими в ДТП в Николаевской области Украины.-0-