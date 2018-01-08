8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан водитель, скрывшийся с места смертельного ДТП в Логойском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
По подозрению в совершении преступления по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств) задержан 20-летний житель Логойского района, который управлял личным автомобилем BMW. "По предварительным данным, он был трезв. Во время допроса подозреваемый признался в содеянном. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства ДТП, назначен ряд экспертиз, запланирован комплекс следственных действий", - проинформировала Татьяна Белоног.
Автомобиль и управлявший им водитель были найдены при проведении оперативно-разыскных мероприятий. Специалистами управления Госкомитета судебных экспертиз по Минской области установлено совпадение изъятого с места происшествия следа протектора шины и следа покрышки обнаруженного автомобиля.
Как сообщалось, вечером 3 января в д.Янушковичи Логойского района на проезжей части было обнаружено тело местного жителя с очевидными признаками наезда автотранспортом. Водитель скрылся с места преступления.-0-
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