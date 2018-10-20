Задержан водитель трактора, в который врезался "Рено" в Чериковском районе

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Чериковском районе, в результате которого погибли четыре человека и один пострадал, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете Беларуси.

По подозрению в совершении преступления задержан водитель трактора. "Расследование продолжается", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось, трагическое ДТП произошло около 19.00 19 октября на автодороге Могилев - Чериков - Костюковичи. Легковушкой управляла 40-летняя водитель, она врезалась в ехавший впереди в попутном направлении трактор с прицепным устройством. Водитель "Рено" и еще три пассажирки от полученных травм скончались на месте, еще одна 19-летняя пассажирка в тяжелом состоянии госпитализирована.-0-

Фото УГАИ УВД Могилевского облисполкома