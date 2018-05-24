Задержание наркокурьеров под Мостами позволило изобличить международную группу по поставке гашиша

24 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Задержание наркокурьеров под Мостами позволило изобличить международную сеть наркотрафика. Информация об этом была сегодня озвучена на совместном брифинге управления Следственного комитета по Гродненской области, управления госкомитета судебных экспертиз по Гродненской области, а также главного управления наркоконтроля и противодействия торговле людьми МВД, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Благодаря высокопрофессиональной работе и тесному взаимодействию правоохранительных органов разных стран была изобличена деятельность преступного сообщества, специализирующегося на поставках крупных партий гашиша из Испании в Россию транзитом через Беларусь. Действовали преступники на территории этих стран, а также в Марокко, Польше, Литве, Украине и Молдове. Сейчас задержано более 20 участников сообщества, включая главарей и организаторов. Из тайников изъято свыше 830 кг гашиша.

Началось все с задержания оперативными сотрудниками милиции в Мостовском районе двух мужчин - жителя Слуцка 1971 года рождения и жителя Солигорска 1987 года рождения. В их автомобиле "Опель" в газовом баллоне был обнаружен тайник, в котором находилось свыше 35 кг гашиша.

Как отмечалось на брифинге, следователи совместно с оперативными сотрудниками милиции при непосредственном участии экспертов доказали причастность мужчин к деятельности преступного сообщества.

Задержанным в Беларуси участникам сообщества готовится предъявление обвинения в совершении нескольких преступлений: участии в преступной организации (ч.2 ст. 285 УК), незаконном обороте наркотиков (ч. 4 ст. 328 , п.11 ст. 64 УК), незаконном перемещении наркотиков через таможенную границу ЕАЭС (ч.3 ст. 328-1, п. 11 ст. 64 УК).

В отношении обвиняемых принята мера пресечения в виде заключения под стражу. Материалы уголовного дела будут переданы прокурору для решения вопроса о направлении в суд.-0-