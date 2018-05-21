21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наркоторговца с более 3 кг психотропа задержали в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранители задержали 31-летнего оптового закладчика опасного психотропного вещества альфа-PVP в районе ТЭЦ-4. "Мужчина был в своем автомобиле марки BMW. В салоне и багажнике авто было обнаружено около 3 кг порошка. Сразу после задержания оперативники установили местонахождение трех тайников, которые успел заложить дилер. Общий вес этих закладок составил около 0,5 кг", - рассказали в ГУВД. Содержание в изъятом порошке альфа-PVP установили в центральном аппарате Госкомитета судебных экспертиз.

Задержанный мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности, а закладчиком работает около полугода. Фрунзенским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета в его отношении возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).-0-