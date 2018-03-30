Закладчик оборудовал в Минском районе 260 тайников с психотропами

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закладчик оборудовал в Минске и Минском районе 260 тайников с психотропами, сообщил БЕЛТА заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома Сергей Белоушко.

Сотрудники подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома и Минского РУВД установили, что в Минской районе один виртуальный магазин, предлагающий психотропы, обслуживает крупный закладчик. Вечером 27 марта в деревне Большой Тростенец был задержан 26-летний строитель. Из оборудованных молодым человеком тайников, а также из его машины изъято особо опасное психотропное вещество пара-метилэфедрон (мефедрон) массой 457,36 г. Также у него нашли упаковочный материал, электронные весы, изоляционную ленту.

Установлено, что мужчина на протяжении трех предшествующих задержанию дней делал закладки доз с психотропами. Для этого выбирал малолюдные места, главным образом леса и пролески на территории Минского района. Эти места фотографировал для дальнейшей передачи информации организатору интернет-магазина.

По имеющейся информации, для получения крупной партии психотропа фигурант перечислил в интернет-магазин собственных $1,5 тыс. Предполагалось, что после закладки партии он получит деньги, сумма которых в разы будет превышать потраченную. Однако под различными предлогами и обещаниями деньги ему так и не перечисляли, вместо этого поступали новые задачи. К моменту задержания ожидаемой прибыли молодой человек так и не получил.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК. Он задержан и водворен в изолятор временного содержания.-0-