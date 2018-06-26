Замдиректора СТО под Минском приговорен к 4 годам лишения свободы за мошенничество

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Первомайского района Минска вынес приговор в отношении заместителя директора ООО "СТО решений", замдиректора ЧТУП "Форстол", директора ООО "Промайнинг", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорсуда.

Житель Минского района признан виновным в завладении имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенным в особо крупном размере. Он приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

По данным следствия, 29-летний заместитель директора станции техобслуживания в Колодищах Минского района с 2013 по 2017 год обманом завладел деньгами и автомобилями 38 граждан на общую сумму более Br1,15 млн. Один из обманутых передал замдиректора автосервиса более Br144 тыс. Мужчина брал деньги в долг под предлогом развития бизнеса и обещал выплатить проценты. В ряде случаев он также предлагал помощь в покупке автомобилей за рубежом или в продаже транспортных средств, однако этого не делал.-0-