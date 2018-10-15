Заведующая минским ломбардом за три месяца похитила более Br8 тыс.

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заведующая одним из столичных ломбардов с помощью подлога залоговых билетов похитила свыше Br8 тыс., сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Раскрыли преступление сотрудники Октябрьского РУВД Минска. "Выяснилось, что в течение трех месяцев заведующая ломбардом, злоупотребляя служебными полномочиями, на систематической основе с помощью подлога залоговых билетов похищала средства ломбарда. Присвоено свыше Br8 тыс., - рассказали в милиции. - Схема была простой: женщина оформляла залоговые билеты от несуществующих людей о приеме якобы драгоценных металлов. На самом же деле она покупала бижутерию и указывала ее как драгметалл".

Оперативники изъяли в ломбарде залоговые билеты, оформленные изделия, которые вызывали сомнения в подлинности, записи камер видеонаблюдения. Кроме того, сотрудники ломбарда провели инвентаризацию и проверку с помощью реактивов на подлинность. Она показала, что по залоговым билетам сданы изделия без драгоценных металлов.

Октябрьским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета в отношении теперь уже бывшей заведующей ломбарда возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.211 УК (присвоение либо растрата).-0-