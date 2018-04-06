Завершено расследование дела о коррупции в отношении первого зампреда Светлогорского райисполкома

6 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело по обвинению в коррупции первого заместителя председателя - начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Светлогорского райисполкома передано следствием в прокуратуру для дальнейшего направления в суд, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Согласно материалам уголовного дела, с 2016 по 2017 год первый заместитель председателя - начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома систематически давал подчиненным руководителям предприятий агропромышленного комплекса заведомо незаконные указания о выполнении без заключения договоров и оплаты для его нужд различных работ, а также о безвозмездном предоставлении ему и его близким товарно-материальных ценностей. "Действия руководителя повлекли причинение предприятиям и гражданам имущественного ущерба на общую сумму Br3,9 тыс.", - прокомментировала Мария Кривоногова.

По версии следствия, он неоднократно преступал закон еще до назначения на руководящую должность в Светлогорский райисполком. C 2014 по 2015 год, являясь директором КСУП "Вежны", мужчина систематически принимал взятки от представителей коммерческих организаций, а также совершил хищение имущества возглавляемого им сельхозпредприятия.

Всего в ходе расследования установлено 16 эпизодов противоправной деятельности обвиняемого.

Данный случай обсудили в Светлогорском райисполкоме на заседании комиссии по противодействию коррупции. Как отметил заместитель начальника отдела по расследованию преступлений против интересов службы и порядка исполнения воинской обязанности СУ УСК Сергей Шпак, противоправные действия обвиняемого подорвали авторитет органов государственной власти, негативно повлияли на оценку деятельности Светлогорского райисполкома, способствовали формированию в обществе представления о вседозволенности и коррумпированности должностных лиц системы исполнительной власти.

В свою очередь начальник следственного управления УСК Андрей Балашенко акцентировал внимание руководства райисполкома на необходимости более тщательно проводить работу по подбору и расстановке кадров, укреплению дисциплины и профилактике нарушений антикоррупционного законодательства. Представитель областного следствия также обратил внимание руководителей сельхозпредприятий района на недопустимость искажения данных государственной статистической отчетности.

Также участники заседания обсудили меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению коррупционных преступлений.-0-