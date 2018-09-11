Завершено расследование жестокого убийства жительницы Бобруйского района

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование жестокого убийства 50-летней жительницы Бобруйского района, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Сообщение от 32-летнего жителя Бобруйского района о том, что он совершил убийство односельчанки, поступило в правоохранительные органы 8 апреля. Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа осмотрела дом. Тело женщины было направлено в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области для установления причины смерти. Исследование показало, что смерть является насильственной и наступила от травматического шока.

Во время допроса задержанный признался, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил женщину, нанес ей множество ударов по различным частям тела, в том числе в жизненно важные органы. После того как она перестала подавать признаки жизни, мужчина позвонил в милицию.

Проведены десятки судебных экспертиз. Согласно выводам психолого-психиатрической экспертизы, на момент преступления мужчина психическими расстройствами не страдал. Следствие квалифицировало его действия как убийство, совершенное с особой жестокостью (п. 6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса). Мера пресечения остается прежней - заключение под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. -0-