11 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Жестокое убийство нелегального скупщика золота из Орши раскрыто. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления Следственного комитета по Витебской области Владимир Шалухин, передает корреспондент БЕЛТА.

Преступление было совершено осенью прошлого года в Орше. С сообщением об исчезновении зятя в правоохранительные органы обратилась местная жительница. Женщина пояснила, что он не выходит на связь и отсутствует по месту жительства.

Труп мужчины с признаками насильственной смерти был найден спустя две недели на кладбище деревни Замосточье Оршанского района.

"Преступление, совершенное из корыстного мотива, очень тщательно планировалось. Исполнители уже имели криминальный опыт, скрывали следы, заранее готовили место и средство убийства. Раскрыть дело удалось благодаря тесному взаимодействию сотрудников следствия с органами дознания, УВД Витебского облисполкома и коллегами из Псковской области России", - отметил Владимир Шалухин.

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