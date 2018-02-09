Женщина, присвоившая сумку в минском автобусе, сама позвонила в милицию

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина, присвоившая сумку в минском автобусе, сама позвонила в уголовный розыск Боровлянского отдела милиции Минского РУВД утром 9 февраля, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.
Такое решение она приняла, узнав от знакомых, что ее разыскивает милиция. Женщина села в автобус на предпоследней остановке, когда тот уже возвращался в Минск. "Покупая талончик у водителя, дама заметила стоявшую за его кабиной дамскую сумочку и предположила, что ее кто-то забыл. На конечной остановке предположения женщины подтвердились. Она вызвалась отнести найденное на диспетчерскую станцию, но в последний момент передумала и направилась домой на трамвае", - приводят в УВД рассказ женщины.
Уже в трамвае она открыла сумочку, нашла там кошелек с деньгами и банковскими карточками, конверт с ПИН-кодом. "Определить, к какой карточке он относится, не составило большого труда. Выйдя на остановке, в ближайшем банкомате женщина сняла с карточки почти все деньги, забрала из кошелька имевшуюся там наличность, а остальные вещи выбросила в мусорный бак", - добавили в УВД. На изъятом видео с камеры банкомата водитель автобуса узнал пассажирку, нашедшую сумочку и обещавшую отнести ее диспетчеру.
По этому факту уголовным розыском Боровлянского отдела милиции Минского РУВД проводится проверка. В ближайшее время ее материалы будут переданы для дачи правовой оценки в РОСК по Минскому району.
Руководство Минского РУВД поблагодарило граждан и СМИ за помощь в установлении личности разыскиваемой.-0-
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