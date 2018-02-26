26 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Житель Березино пытался незаконно вывезти за пределы Беларуси более 2 т мяса крупного рогатого скота, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Сотрудники ГАИ и ОМОН УВД 24 февраля в 20.20 на автодороге Мстиславль - граница Российской Федерации вблизи д. Пустынки задержали автомобиль "Пежо" под управлением неработающего жителя Березино Минской области 1976 года рождения. Мужчина вывозил с территории Беларуси в Россию 2,2 т мяса КРС без соответствующих документов.

Автомобиль с грузом доставлен в Мстиславский РОВД. Проводится проверка.-0-