В Березинском районе мужчина за попытку убить сожительницу топором приговорен к 17 годам колонии

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель агрогородка Погост Березинского района, устроивший жесткие разборки с сожительницей, приговорен к 17 годам колонии, сообщил БЕЛТА первый заместитель прокурора Минской области Борис Петровский.

В покушении на жизнь своей 40-летней сожительницы обвинялся 47-летний мужчина. В судебном заседании установлено, что 29 июня 2017 года он, находясь по месту жительства и будучи в состоянии опьянения, поссорился с женщиной и ударил рукой в лицо. После чего дебошир стал гоняться за потерпевшей с топором по двору дома. Он нанес ей не менее четырех сильных ударов в грудную клетку, по рукам и ногам. Женщина получила различные повреждения, в том числе из категории тяжких. Реализовать свой умысел по убийству мужчина не смог - помешал очевидец, который отнял у агрессора топор. Потерпевшей была оказана медицинская помощь в больнице, она выжила.

Приговором Минского областного суда с учетом общественной опасности преступлений, тяжести последствий и данных о личности виновного (ранее он совершил убийство) ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях особого режима. Приговор вступил в законную силу.-0-