20 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Березовского района приговорен к 15 годам колонии за убийство односельчанина с особой жестокостью, сообщили БЕЛТА в прокуратуре Брестской области.

Преступление произошло в агрогородке Пески в ночь с 28 на 29 августа 2017 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 58-летний местный житель пришел во двор к 48-летнему соседу, который в тот момент находился в хозяйственной постройке. Там разгорелся конфликт - мужчина приревновал более молодого односельчанина к своей 36-летней сожительнице. В ходе ссоры он избил соседа металлической трубой, причинив тому более 140 телесных повреждений. Потерпевший скончался на месте, причиной смерти стала открытая черепно-мозговая травма.

Судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда признала мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренном п.6 ч.2 ст.139 (умышленное противоправное лишение жизни человека, совершенное с особой жестокостью) УК Беларуси. Он приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Обвиняемому также предстоит принудительное лечение от алкоголизма.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.-0-