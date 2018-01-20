В Канаде поймали преступника благодаря селфи

Девушку приговорили в Канаде к семи годам лишения свободы за убийство подруги. Раскрыть преступление помогло селфи, которым убийца поделилась в Facebook, передают информационные агентства.
Расследование продолжалось на протяжении двух лет, его вела полиция города Саскатун. Поводом стало обнаружение тела 18-летней Бритни Гаргол рядом с городской свалкой.
Вначале подозреваемая Шайенн Роуз Энтони заявила, что она сидела с подругой в баре, после чего та покинула ее с незнакомым мужчиной. Однако полиция обратила внимание на селфи, которое Энтони выложила в сеть. На девушке был именно тот ремень, которым задушили Гаргол.
Это вызвало подозрение у полицейских. Они опросили знакомых подозреваемой и выяснили, что та ранее сама призналась в убийстве. Энтони созналась, что видимо именно она убила подругу, но не помнит как это произошло.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4312 BYN
|2.42 BYN
|2.428 BYN
|USD
|1.9787 BYN
|1.975 BYN
|1.982 BYN
|RUB
|3.4985 BYN
|3.47 BYN
|3.5 BYN