В Канаде поймали преступника благодаря селфи

Девушку приговорили в Канаде к семи годам лишения свободы за убийство подруги. Раскрыть преступление помогло селфи, которым убийца поделилась в Facebook, передают информационные агентства.

Расследование продолжалось на протяжении двух лет, его вела полиция города Саскатун. Поводом стало обнаружение тела 18-летней Бритни Гаргол рядом с городской свалкой.

Шайенн Роуз Энтони (слева) с Бритни Гаргол

Вначале подозреваемая Шайенн Роуз Энтони заявила, что она сидела с подругой в баре, после чего та покинула ее с незнакомым мужчиной. Однако полиция обратила внимание на селфи, которое Энтони выложила в сеть. На девушке был именно тот ремень, которым задушили Гаргол.

Это вызвало подозрение у полицейских. Они опросили знакомых подозреваемой и выяснили, что та ранее сама призналась в убийстве. Энтони созналась, что видимо именно она убила подругу, но не помнит как это произошло.