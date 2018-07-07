7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Бобруйска получил серьезные ожоги при ремонте машины в гараже, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Вечером 6 июля в Бобруйскую районную больницу был доставлен мужчина с ожогами. Он в гараже проводил демонтаж топливной системы - снимал бензобак с легкового "Ситроен Пикассо". В какой-то момент остатки бензина разлились в смотровой яме. По предварительным данным, мужчина закурил. Произошла вспышка паровоздушной смеси с остатками топлива. В результате хозяин гаража получил ожоги пламенем 2-3-й степени (75% тела), рассказали в МЧС.

Пострадавшего на личном автомобиле доставил в приемное отделение больницы его сын. Мужчина находится в реанимации. Имущество в гараже огнем повреждено не было.

Спасатели напоминают об осторожности при работах с горючими жидкостями. Необходимо помнить, что использование открытого огня рядом с легковоспламеняющимися жидкостями смертельно опасно. Если человек работал с растворителями, красками или пролил на себя горючее, то даже через некоторое время вспышка паров от любой искры может привести к серьезным ожогам.-0-