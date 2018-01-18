18 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Брестского района хранил дома раритетное оружие, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Сивицкая.

В органы внутренних дел обратились двое брестчан, которые сообщили, что неизвестный на автостоянке из их автомобилей "Ауди" и "БМВ" похитил составные части кузова и салона. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили личности злоумышленников. Ими оказались трое жителей д.Подлесье-Каменецкое Брестского района 27 и 25 лет.

При проведении обыска по месту жительства в доме одного из мужчин сотрудники милиции обнаружили и изъяли винтовку неустановленного образца, ствол и 12 патронов. Выяснилось, что оружие и боеприпасы принадлежат 43-летнему отцу подозреваемого. Была назначена баллистическая экспертиза. Согласно заключению эксперта Брестского межрайонного отдела ГКСЭ, винтовка калибра 5,6 мм произведена в Польше и является ручным огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы. Известно, что завод, на котором она изготовлена, существовал до конца Второй мировой войны. Исследованный ствол является составной частью пехотной винтовки образца 1891 года, а патроны - боеприпасами.

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч.2 ст.295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) УК. Также уголовные дела возбуждены в отношении трех автомобильных воров. Часть похищенного ими имущества изъята.-0-