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Житель Червенского района погиб при пожаре в гараже

Происшествия 15.04.2018 | 10:14
Фото из архива
Фото из архива

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Червенского района погиб при пожаре в гараже. Такая информация размещена на сайте МЧС Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Пожар произошел 15 апреля около 00.50 в деревне Хвойники Червенского района. Огонь вспыхнул в гараже во дворе многоквартирного дома. Причина возгорания устанавливается.

В Минской области за последние сутки в природных экосистемах было зарегистрировано 84 пожара сухой растительности, 19 из них произошли в Минском районе, 11 - в Борисовском, 9 - в Смолевичском.-0-

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Теги
Минская область, МЧС, пожар, смерть, Червень
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