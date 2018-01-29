29 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Дятловского района приговорен к 12,5 года тюрьмы за нападения на жену и ее тетю. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в районном суде.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.153 (умышленное причинение легкого телесного повреждения) и ч.3 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) УК Беларуси.

Как сообщалось, мужчина своеобразно отреагировал на уход жены. Вначале он обвинил во всем ее тетю: в одну из ночей перерезал тормозные шланги в ее машине. При выезде со двора легковушка скатилась в канаву, никто не пострадал. Злоумышленника задержали, тогда он был осужден на три года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Вскоре мужчина вновь явился в дом родственницы жены и избил ее. Супруге же нанес не менее 10 ножевых ранений. К счастью, женщина выжила.

Ранее мужчина уже был судим за убийство. Его жертвой стала мать первой жены. Тело тещи он тогда закопал на огороде.-0-