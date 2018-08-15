15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Копыльского района подозревается в краже 378 кг рыбы из местного рыбхоза, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Сотрудники Несвижской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира в деревне Смоличи задержали 29-летнего неработающего местного жителя, который на авто перевозил несколько мешков со свежей рыбой. "Установлено, что мужчина накануне похитил ее из пруда районного рыбхоза. С помощью сетей он ночью добыл 378 кг рыбы различных видов общей стоимостью более Br1,9 тыс", - рассказала Татьяна Белоног.

Копыльский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело о хищении имущества с рыбхоза (ч. 1 ст. 205 УК). Причиненный ущерб подозреваемый возместил. На его имущество, в том числе автомобиль, наложен арест. Обнаруженные у мужчины 15 ставных рыболовных сетей, иные орудия и предметы, используемые для незаконной ловли, изъяты и признаны вещественными доказательствами.-0-