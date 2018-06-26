26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Лиды убил свою жену ножницами, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

Конфликт между супругами произошел 25 июня. "Во время ссоры 52-летний мужчина стал душить жену, позже один раз ударил ее ножницами. Женщина скончалась на месте. Он сам сообщил обо всем в милицию, а после стал резать себе вены и наносить другие увечья. Прибывшие на место оперативники остановили мужчину", - рассказали в УВД.

Житель Лиды задержан, его действия подпадают под ст.139 УК (убийство). Как отметили в милиции, семья считалась благополучной, во время ссоры оба супруга были трезвы.-0-