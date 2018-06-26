26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Лиды убил свою жену ножницами, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.
Конфликт между супругами произошел 25 июня. "Во время ссоры 52-летний мужчина стал душить жену, позже один раз ударил ее ножницами. Женщина скончалась на месте. Он сам сообщил обо всем в милицию, а после стал резать себе вены и наносить другие увечья. Прибывшие на место оперативники остановили мужчину", - рассказали в УВД.
Житель Лиды задержан, его действия подпадают под ст.139 УК (убийство). Как отметили в милиции, семья считалась благополучной, во время ссоры оба супруга были трезвы.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3226 BYN
|2.326 BYN
|2.33 BYN
|USD
|1.9948 BYN
|1.991 BYN
|1.995 BYN
|RUB
|3.1677 BYN
|3.162 BYN
|3.175 BYN