Житель Лунинца похищал с предприятия продукцию и сдавал на металлолом

12 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинце местный житель подозревается в краже с предприятия 3 т готовых изделий, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Неработающий 31-летний мужчина воровал двигатели и другие изделия со склада готовой продукции. Затем прятал их в укромном месте на территории предприятия, а за периметр выносил через отверстие в ограждении. Похищенное он сдавал в пункты сдачи металлолома.

Таким образом с февраля текущего года злоумышленнику удалось украсть 3 т промышленных изделий. Лунинецким районным отделом Следственного комитета в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 (кража) УК. Также следователям предстоит выяснить, каким образом посторонний человек мог проникнуть на территорию предприятия.-0-