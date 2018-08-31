Житель Малориты пытался перевезти через границу рыболовные принадлежности на Br19 тыс.

31 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. На границе с Украиной задержана коммерческая партия рыболовных принадлежностей, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Сотрудники Брестской таможни проводили контроль товаров, перемещаемых пассажирами поезда Заболотье-Брест через пункт таможенного оформления "Хотислав". Под сиденьями в одном из вагонов было обнаружено 40 тыс. единиц рыболовных снастей. Незадекларированную партию товара стоимостью свыше Br19 тыс. пытался переместить через границу 39-летний житель Малориты.

"Исходя из ассортимента и количества, обнаруженные рыболовные принадлежности не относятся к товарам для личного пользования. По факту совершения гражданином административного правонарушения проводится проверка", - отметили в таможне.-0-