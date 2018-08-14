Гомельские таможенники обнаружили в купе поезда более 6 кг ювелирных изделий

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Гомельской таможни обнаружили в купе пассажирского поезда Санкт Петербург - Киев более 6 кг ювелирных изделий, сокрытых от таможенного контроля. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете.
При таможенном досмотре одного из вагонов пассажирского поезда, следовавшего через пункт пропуска "Терюха", таможенники обнаружили в межпотолочном пространстве купе черные пакеты. В них находилось более 550 единиц подвесок, цепочек, браслетов и других предметов. На бирках изделий указано, что они изготовлены из серебра и позолоты. Общая предварительная оценочная стоимость товара составила более Br70 тыс.
Ювелирные изделия изъяты и будут направлены на материаловедческую экспертизу в таможенную лабораторию.
По данному факту Гомельской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП Беларуси.-0-
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