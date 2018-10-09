Житель Мозыря подозревается в убийстве приятеля

9 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Мозыря подозревается в убийстве своего приятеля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УСК по Гомельской области.

События с криминальным продолжением развернулись в одной из квартир Мозыря 6 октября. Трое мужчин, в том числе хозяин жилья, и женщина распивали спиртные напитки субботним вечером. Когда двое гостей остались одни, между ними возник конфликт. В ссоре мозырянин 1966 года рождения ударил своего собутыльника ножом в грудь.

Вернувшись, хозяин выпроводил разбушевавшихся гостей за дверь. Позже истекающего кровью мужчину на лестничной клетке обнаружила соседка, которая вызвала скорую помощь. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть неработающего мозырянина 1977 года рождения.

Как уточнили в УСК по Гомельской области, мужчина скончался на месте происшествия. По подозрению в совершении преступления задержан его приятель 1966 года рождения, он помещен в изолятор временного содержания. Подозреваемый о произошедшем в тот вечер ничего не помнит.

По данному факту Мозырским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 Уголовного кодекса (умышленное убийство), санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.-0-