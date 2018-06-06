6 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Новогрудка похитил в магазине камеру видеонаблюдения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Зачастую камеры помогают установить злоумышленника. Продолжают они работать и тогда, когда сами становятся предметом кражи. 32-летний житель Новогрудка ночью находился у магазина по улице Карского. Заметив на стене торгового объекта камеру видеонаблюдения, он решил ее похитить.

"Незадачливый злоумышленник не учел, что камера успела зафиксировать все его действия и сохранить запись на компьютере. Ущерб магазину составил свыше Br300. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Кража"", - рассказали в милиции.

Там отметили, что камеры помогли установить личности магазинных грабителей в Гродно. На улице Тавлая 28-летний молодой человек с самого утра при продавщице похитил бутылку водки. А в торговом объекте по улице Советских пограничников 18-летний парень украл 2 бутылки вина. Как пояснили задержанные, они хотели выпить, но денег на спиртное не имели. В отношении обоих возбуждены уголовные дела по статье "Грабеж".-0-