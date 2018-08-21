Житель Осиповичей незаконно скупал металлолом

21 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Сотрудники ОБЭП Осиповичского РОВД пресекли деятельность жителя Осиповичей по незаконному обороту лома черных металлов, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Мужчина незаконно принимал металлолом у себя дома. При осмотре домовладения 55-летнего жителя райцентра во дворе оперативники обнаружили и изъяли 1,2 т лома черного металла. С его слов, металлолом скупал с целью перепродажи за пределы Беларуси. Основными клиентами были безработные. Мужчина не интересовался, откуда металлолом, но зато платил чуть больше, чем в официальном пункте приема.

Фото Осиповичского РОВД

По словам заместителя начальника Осиповичского РОВД Андрея Бабича, проводится проверка, которая даст правовую оценку действиям жителя райцентра. Ему грозит штраф до 100 базовых величин (1 БВ составляет Br24,5) с конфискацией предметов административного правонарушения, орудий и средств, а также дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации.

По информации УБЭП УВД Могилевского облисполкома, за январь-июль 2018 года из незаконного оборота изъято 249 т лома черного и 2,2 т цветного металлов на общую сумму Вr70 тыс.-0-