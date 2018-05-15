Житель Речицы утонул в Днепре

15 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речице в Днепре утонул мужчина, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист Гомельской областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.
Житель Речицы 1969 года рождения отдыхал в компании товарищей, периодически плавал в реке. Третий заплыв оказался трагическим: мужчина отдалился от берега примерно на 50 м и скрылся под водой. Один из товарищей попытался спасти его, но безуспешно. К месту происшествия вызвали спасателей, спустя час водолазы подняли тело на берег.
Проводится проверка, назначены экспертизы.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3846 BYN
|2.38 BYN
|2.384 BYN
|USD
|2.0004 BYN
|2 BYN
|2.004 BYN
|RUB
|3.232 BYN
|3.22 BYN
|3.23 BYN