Житель Речицы утонул в Днепре

15 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речице в Днепре утонул мужчина, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист Гомельской областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.

Житель Речицы 1969 года рождения отдыхал в компании товарищей, периодически плавал в реке. Третий заплыв оказался трагическим: мужчина отдалился от берега примерно на 50 м и скрылся под водой. Один из товарищей попытался спасти его, но безуспешно. К месту происшествия вызвали спасателей, спустя час водолазы подняли тело на берег.

Проводится проверка, назначены экспертизы.-0-