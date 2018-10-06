Житель Речицы вез в машине 85 л контрафактного алкоголя

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители остановили на трассе водителя легковушки, который вез в машине 85 л контрафактного алкоголя, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.
"Фольксваген" под управлением 51-летнего жителя Речицы остановили для проверки на автодороге Гомель - Кобрин - граница РФ в Добрушском районе. "При досмотре автомобиля в багажном отсеке были обнаружены 17 пластиковых бутылок емкостью по 5 л. Внутри каждой находилась спиртосодержащая жидкость общим объемом 85 л. Каких-либо сопроводительных документов на перевозимый груз у водителя не оказалось", - проинформировали в УВД.
По данному факту проводится проверка.-0-
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