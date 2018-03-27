27 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Слонимского района украл более 3 т картофеля из хранилища односельчан, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

От рук злоумышленника пострадали несколько жителей деревни Селявичи. На окраине населенного пункта они выкопали хранилище, куда заложили урожай картофеля.

21 марта один из жителей деревни решил проверить хранилище. Он обнаружил, что часть урожая отсутствует. Как позже выяснилось, было украдено 3 т картофеля. Пострадавшие обратились в милицию. Вскоре была установлена личность злоумышленника: им оказался их односельчанин, ранее судимый мужчина 1978 года рождения.

На дело он ходил по ночам. Вывозил урожай на тачке, за ночь мог совершить до 20 ходок, украденное продавал. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК (кража).-0-