Житель Жодино торговал на дому контрафактным алкоголем

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники изъяли 360 л спиртосодержащей жидкости у жителя Жодино, который торговал ею на дому. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Сбыт контрафакта в Жодино наладил 67-летний местный житель. По предварительной информации, алкоголь он получал от приятеля из другого государства. Подпольный торговец смешивал с водой спирт крепостью около 97º. Затем разливал в литровые бутылки и хранил в подвале. "Готовую незаконную продукцию он реализовывал в розницу. Контрафактный спирт ему привозили домой, там же он его смешивал и продавал. Сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями изъяли 360 л жидкости с резким запахом спирта", - рассказал заместитель начальника УБЭП УВД Михаил Герчик.

Ранее мужчина уже имел проблемы с законом по подобному поводу. Теперь ему грозит административная ответственность по ч.3 ст.12.27 КоАП. С учетом повторности правонарушения, он может заплатить штраф до 100 базовых величин (1 БВ сейчас - Br24,5).-0-

Фото УВД Миноблисполкома