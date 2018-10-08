Жителя Смолевичского района задержали при попытке закопать марихуану

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Минского РУВД и Смолевичского РОВД задержали 39-летнего жителя деревни Присынок Смолевичского района при попытке закопать пакет с марихуаной. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома.

Мужчина ранее судим за хранение наркотиков. Он похвастал односельчанам, что ему повезло найти в лесу несколько кустов конопли, листья которой собрал, высушил и обеспечил себе неплохой запас травки.

Местные жители передали эту информацию правоохранителям, которые выехали на место для проверки. "Прибыв на подворье подозреваемого, милиционеры застали того за работой: он что-то копал у забора. Когда милиционеры подошли поинтересоваться, чем же занят хозяин, то увидели небольшую яму, а рядом с ней пакет с измельченным веществом растительного происхождения. Как оказалось, мужчина, чтобы избежать последствий своей болтливости, пытался, на всякий случай, припрятать находку", - рассказали в УВД. В пакете, который намеревался закопать мужчина, было более 170 г марихуаны.

Во время обыска в доме оперативники нашли спичечный коробок с марихуаной, которую мужчина, видимо, оставил на ближайшее время.

Смолевичский РОСК по материалам сотрудников наркоконтроля возбудил в отношении задержанного уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.-0-

Фото УВД Миноблисполкома