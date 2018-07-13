13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Быховского района получила 8 лет колонии за избиение трехмесячного сына, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном суде.

Суд Быховского района признал женщину виновной в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, которое она причинила заведомо малолетнему, находящемуся в беспомощном состоянии, способом, носящим характер истязания. Приговор - лишение свободы на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

Как сообщалось, уголовным делом в отношении жительницы Быховского района, 1994 года рождения занималось Следственное управление УСК по Могилевской области. Следствие установило, что женщина с 8 по 10 марта, будучи в состоянии алкогольного опьянения, у себя дома избивала своего трехмесячного сына. Этот факт выявили врачи во время планового медицинского осмотра.-0-