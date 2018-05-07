7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Минского района находится под следствием из-за интимной связи с подростком, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Информация о сексуальной связи 26-летней жительницы Минского района с 15-летним подростком поступила в оперативно-дежурную службу Минского РУВД. "Сведения подтвердились. Выяснилось, что гражданка на протяжении примерно двух месяцев неоднократно вступала в связь с подростком, с которым познакомилась в социальных сетях. Сейчас женщина находится под следствием", - рассказали в милиции.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.168 УК (половое сношение с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста).-0-