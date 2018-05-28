28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительнице Любани за ложное сообщение о краже документов может грозить до 5 лет лишения свободы, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Районными подразделениями управления Следственного комитета по Минской области в мае возбужден ряд уголовных дел по факту ложных доносов о совершенных преступлениях (ст.400 УК). "Так, Любанским районным отделом Следственного комитета заведено дело в отношении 53-летней местной жительницы. Она обратилась в милицию с заявлением: якобы на рынке в Минске кто-то порезал ее сумку и похитил вещи с документами. Впоследствии выяснилось, что история вымышлена, а ее сумочка каких-либо повреждений не имеет. Женщина таким способом хотела восстановить утерянные документы без уплаты штрафа", - рассказала Татьяна Белоног.

Еще в одном случае 34-летний житель Логойского района сообщил об угоне автомобиля, чтобы избежать ответственности за передачу управления нетрезвому человеку без водительских прав. "Во время разбирательства было установлено, что владелец автомобиля со своим 18-летним приятелем накануне распивали спиртное, а затем решили покататься. Когда сотрудники ГАИ остановили Audi А6 для проверки документов, собственник авто находился на пассажирском сидении. В последующем, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, хозяин машины сообщил правоохранителям, что молодой человек угнал автомобиль, когда он спал в салоне", - отметила Татьяна Белоног.

С начала года районные подразделения Следственного комитета по Минской области передали в суд около 30 уголовных дел о ложных доносах. "Граждане легкомысленно относятся к последствиям таких своих действий. Они существенно нарушают права и законные интересы граждан, а также отвлекают правоохранителей от служебной деятельности, - подчеркнула Татьяна Белоног. - Но, как правило, данные уголовные дела расследуются в порядке ускоренного производства, потому что следователи располагают широкими возможностями, в том числе и техническими, для изобличения лжеинформаторов".

Заведомо ложный донос - это сообщение в правоохранительные органы заведомо ложных устных или письменных сведений о якобы совершенном преступлении либо указание на заведомо невиновное лицо. За совершение таких противоправных действий предусмотрены различные виды наказания вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.-0-