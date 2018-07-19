Жительнице Лунинца "сняли порчу" за $3 тыс.

19 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинце цыганка под предлогом снятия порчи выманила у местной жительницы $3 тыс., сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Сивицкая.

Инцидент произошел вечером 18 июля. В дом 48-летней жительницы райцентра пришла незнакомая женщина и предложила купить комплект постельного белья. Гостья заявила, что видит несчастье, которое скоро произойдет с дочерью хозяйки. А чтобы избавиться от беды, необходимо провести процедуру очищения с использованием всех имеющихся в доме денег. Хозяйка принесла крупную сумму. После проведения ритуала гостья за услугу потребовала $1 тыс. Покидая дом, она предупредила, что к деньгам нельзя прикасаться в течение трех суток - якобы только при таких обстоятельствах несчастье обойдет дом. В качестве подарка она оставила комплект постельного белья.

Спустя некоторое время хозяйка заподозрила неладное и пересчитала деньги. Помимо отданных ею $1 тыс. недоставало еще $2 тыс. Женщина обратилась в милицию. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа с участием специалистов Государственного комитета судебных экспертиз. В ходе осмотра дома эксперты обнаружили и изъяли улику в виде следов незнакомки. По базе данных было установлено совпадение с ранее судимой за аналогичные преступления 38-летней жительницей Барановичского района. По горячим следам злоумышленница была задержана.

Лунинецкий районный отдел Следственного комитета возбудил в отношении подозреваемой уголовное дело по ч.2 ст.209 (мошенничество) УК.-0-

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